В Кремле признали нарушения при частичной мобилизации

В Кремле признали нарушения при частичной мобилизации
Фото: www.unsplash.com
На устранение ошибок брошены все силы

21 сентября российский лидер Владимир Путин объявил о решении провести в нашей стране частичную мобилизацию. На такой шаг власти были вынуждены пойти из-за обострения ситуации на территории украинского государства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что при реализации данной задачи были допущены определенные нарушения.

"Действительно, есть случаи, когда указ нарушается", – сообщил пресс-секретарь российского лидера.

При этом голос Кремля подчеркнул, что в ряде российских субъектов к решению проблемы и устранению ошибок уже приступили губернаторы. Песков отметил особую роль российских журналистов и общественников, которые активно привлекают внимание к нарушению прав граждан.

Пресс-секретарь российского главнокомандующего отдельно подчеркнул, что вся информация о допущенных ошибках доводится до региональных администраций, а также высокопоставленных представителей Министерства обороны.

К слову, обращение Владимира Владимировича, в котором он также объявил о готовности применить любое оружие для защиты России, привело к серьезным переменам в поведении украинского лидера Владимира Зеленского.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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