В Минобороны рассказали, чем займутся бойцы

21 сентября российский лидер Владимир Путин объявил о вынужденном решении провести в нашей стране частичную мобилизацию. Такой шаг был продиктован сложившейся на территории украинского государства ситуацией, разжигаемой западными кукловодами киевского режима. Теперь Министерство обороны официально объявило, какие именно задачи будут стоять перед мобилизованными гражданами.



Так, представители главного оборонного ведомства нашей страны сообщили, что бойцы займутся выполнением задач по контролю и обороне освобожденных территорий. Кроме того, их будут распределять по подразделениям резерва и усиления. Данные задачи мобилизованные будут выполнять вместе с добровольцами после завершения процедуры боевого слаживания.

Стоит отметить, что западные страны бросают все силы на затягивание украинского конфликта и усугубление ситуации. Помощники киевского режима, в первых рядах которых идут США, сегодня, 29 сентября, объявили об очередном финансовом транше в рамках поддержки Незалежной. При этом простые американцы в ярости от таких действий вашингтонской администрации.