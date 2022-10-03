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Обозреватель американского издания NI Марк Эпископос оценил речь российского президента, сказанную 30 сентября в Георгиевском зале Кремля во время подписания указов о присоединении к России новых регионов. По его мнению, слова Владимира Путина имеют решающее значения для будущего в конфликте с Украиной.
Глава страны подтвердил, что отступать от намеченных планов не намерен и готов к дальнейшей эскалации. Он нацелен "коренным образом пересмотреть постсоветский либеральный международный порядок", пишет журналист. По его словам, выступление стало своеобразным продолжением Мюнхенской речи 2007-го года.
"Но это также привнесло новый тревожный тренд в послания со стороны Москвы: в отличие от его предыдущих демаршей против Запада, Путин не проложил путь к примирению и не заигрывал тем, что он считает подходящим урегулированием", – указал Эпископос.
Обозреватель отметил, что в словах российского лидера не было двусмысленных намеков – он намерен свергнуть то, что считает "замкнутым и деспотичным миропорядком" во главе с Западом.
В статье он указал – пока неизвестно, как именно посыл президента отразится на дальнейшей политической ситуации в мире, однако ясно одно: выступление Путина в Кремле знаменует новый опасный этап конфликта на Украине, сообщает телеканал "360".
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