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Российская разведка в ходе выполнения задач в рамках военной спецоперации на Украине успешно поработала в тылу противника: противотанковая управляемая ракета, выпущенная с позиции, поразила автобус с личным составом наемников.
По некоторым данным, погибли "солдаты удачи" из Польши, которые принимали участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.
Наводка отработала отлично. На кадрах видно, что транспортное средство быстро передвигается по дороге на открытом поле, а затем, после поворота, его точно в цель поражает ПТУР.
Военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что погибли свыше двадцати польских наемников – журналист уточнил, что число потерь стало известно в результате перехвата.
Ранее в СМИ появилась информация, что в тылу ВСУ действуют 50 французских разведчиков.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится