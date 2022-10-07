Будет ли реакция Варшавы?

Российская разведка в ходе выполнения задач в рамках военной спецоперации на Украине успешно поработала в тылу противника: противотанковая управляемая ракета, выпущенная с позиции, поразила автобус с личным составом наемников.

По некоторым данным, погибли "солдаты удачи" из Польши, которые принимали участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Наводка отработала отлично. На кадрах видно, что транспортное средство быстро передвигается по дороге на открытом поле, а затем, после поворота, его точно в цель поражает ПТУР.

Военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что погибли свыше двадцати польских наемников – журналист уточнил, что число потерь стало известно в результате перехвата.

Ранее в СМИ появилась информация, что в тылу ВСУ действуют 50 французских разведчиков.