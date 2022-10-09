Включая РСЗО с бронетехникой

На линии боесоприкосновения в Запорожской области в настоящее время стянуты многочисленные отряды наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. Глава ВГА Владимир Рогов заявил, что тех ныне "немыслимое число" – стянуты солдаты удачи более чем из тридцати государств.

Как указал Рогов, силы РФ в ходе спецоперации смогли взять под контроль большую часть регионов, однако столица области, само Запорожье, остается под контролем киевского режима.

Ранее Рогов заявлял, что украинская сторона скапливает на линии соприкосновения живую силу с боевой техникой, включая ракетные системы залпового огня. Такого скопления на Запорожщине не наблюдалось с самого начала специальной военной операции.

Ранее мы писали, что российская разведка уничтожила автобус с польскими наемники на подконтрольной Украине территории – погибли свыше 20 боевиков.