По Киеву нанесли несколько ударов - СМИ

По Киеву нанесли несколько ударов - СМИ
Фото: unsplash.com
Кадры с произошедшим опубликовали очевидцы

В местных Telegram-каналах сообщили, что рано утром в Киеве прогремело четыре взрыва. Очевидцы заявили, что сработала система ПВО. Позже информацию о произошедшем подтвердил мэр города Кличко. 

По словам мэра, взрывы зафиксированы в Шевченковском районе – в центре столицы. Согласно предварительным данным, один из них произошел около офиса Зеленского, другой – рядом с Верховной Радой, а третий – около здания СБУ. 

"Все службы направлдяются на место. Детали последуют", – написал он.

В соцсетях публикуют видео с произошедшим. 

Взрывы были зафиксированы после теракта на Крымском мосту, который, согласно заявлению российской стороны, был организован СБУ. Официально Украина не взяла на себя ответственность за произошедшее. 

Российские войска в последний раз были в Киевской области в конце марта, однако после переговоров в Стамбуле Владимир Путин приказал их отвести в качестве "жеста доброй воли". 

Источник: Telegram • Требует проверки
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