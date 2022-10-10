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В местных Telegram-каналах сообщили, что рано утром в Киеве прогремело четыре взрыва. Очевидцы заявили, что сработала система ПВО. Позже информацию о произошедшем подтвердил мэр города Кличко.
По словам мэра, взрывы зафиксированы в Шевченковском районе – в центре столицы. Согласно предварительным данным, один из них произошел около офиса Зеленского, другой – рядом с Верховной Радой, а третий – около здания СБУ.
"Все службы направлдяются на место. Детали последуют", – написал он.
В соцсетях публикуют видео с произошедшим.
Взрывы были зафиксированы после теракта на Крымском мосту, который, согласно заявлению российской стороны, был организован СБУ. Официально Украина не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Российские войска в последний раз были в Киевской области в конце марта, однако после переговоров в Стамбуле Владимир Путин приказал их отвести в качестве "жеста доброй воли".
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится