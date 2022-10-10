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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил в социальных сетях, что считает необходимым демонтировать действующий политический режим на Украине, управляемый Владимиром Зеленским вместе с его командой.
В частности, зампред Совбеза указал, что действующее политическое руководство страны представляет очевидную угрозу Российской Федерации, которой, кроме обеспечения безопасности ее собственных граждан, необходимо охранять государственную границу. Для того, чтобы справиться и с тем, и с другим, уверен Медведев, необходимо полностью демонтировать действующий режим на территории Незалежной.
Однако политик подчеркнул, что подобные меры – не более, чем его собственная позиция по украинскому вопросу.
10 октября президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны нанесло массированный удар по украинской инфраструктуре, а также объектам военного управления и связи противника.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится