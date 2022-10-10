От режима Зеленского на Украине нужно избавиться - Медведев

От режима Зеленского на Украине нужно избавиться - Медведев
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Зампред Совбеза указал, что это его личное мнение

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил в социальных сетях, что считает необходимым демонтировать действующий политический режим на Украине, управляемый Владимиром Зеленским вместе с его командой.

В частности, зампред Совбеза указал, что действующее политическое руководство страны представляет очевидную угрозу Российской Федерации, которой, кроме обеспечения безопасности ее собственных граждан, необходимо охранять государственную границу. Для того, чтобы справиться и с тем, и с другим, уверен Медведев, необходимо полностью демонтировать действующий режим на территории Незалежной.

Однако политик подчеркнул, что подобные меры – не более, чем его собственная позиция по украинскому вопросу.

10 октября президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны нанесло массированный удар по украинской инфраструктуре, а также объектам военного управления и связи противника.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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