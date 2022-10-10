Сколько нужно ракетных ударов для капитуляции Украины

Сколько нужно ракетных ударов для капитуляции Украины
Yevhen Kotenko/www.globallookpress.com
Одним днем не обойтись - все последствия на инфраструктурных объектах противник устранит, считает эксперт

Урон, который понесла за 10 октября 2022 года Украина после ракетных обстрелов важнейших объектов инфраструктуры и зданий силовых ведомств, вряд ли в широком масштабе сильно отразится на ее боевой способности – для этого необходимо продолжать подобные обстрелы не одну неделю, указал эксперт в сфере энергобезопаности Станислав Митрахович.

По словам спикера, РФ удалось повредить ряд ТЭЦ, что отразилось на потребителях – произошло временное отключение электричества. Киевское метро вновь запущено после утренней остановки. Вероятно, затронуты некие заводы или производственные цеха с производством оружия или ремонтом бронетехники.

Однако, указал Митрахович, для того, чтобы перерезать ВСУ любую возможность к обеспечению и передвижению, атаковать нужно инфраструктуру в энергетической отрасли.

В иных случаях, считает Митрахович, "одиночные акции" вряд ли станут серьезной помехой.

На обстрелы РФ после устроенной на Крымском мосту диверсии отреагировали в НАТО, заявив, что намерены продолжать оказывать поддержку Украине в виде поставок военной помощи.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей