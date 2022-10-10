Одним днем не обойтись - все последствия на инфраструктурных объектах противник устранит, считает эксперт

Урон, который понесла за 10 октября 2022 года Украина после ракетных обстрелов важнейших объектов инфраструктуры и зданий силовых ведомств, вряд ли в широком масштабе сильно отразится на ее боевой способности – для этого необходимо продолжать подобные обстрелы не одну неделю, указал эксперт в сфере энергобезопаности Станислав Митрахович.

По словам спикера, РФ удалось повредить ряд ТЭЦ, что отразилось на потребителях – произошло временное отключение электричества. Киевское метро вновь запущено после утренней остановки. Вероятно, затронуты некие заводы или производственные цеха с производством оружия или ремонтом бронетехники.

Однако, указал Митрахович, для того, чтобы перерезать ВСУ любую возможность к обеспечению и передвижению, атаковать нужно инфраструктуру в энергетической отрасли.

В иных случаях, считает Митрахович, "одиночные акции" вряд ли станут серьезной помехой.

На обстрелы РФ после устроенной на Крымском мосту диверсии отреагировали в НАТО, заявив, что намерены продолжать оказывать поддержку Украине в виде поставок военной помощи.