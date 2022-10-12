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Организатор взрыва на Крымском мосту, произошедшем 8 октября – руководитель военной разведки Незалежной Кирилл Буданов, сообщили в ФСБ России.
Российские спецслужбы также установили круг соучастников, большая часть из них уже задержана. Федеральная служба безопасности вместе с сотрудниками Следственного комитета установила, что теракт организовал руководитель главуправления разведки МО Украины Кирилл Буданов вместе со своими подчиненными и агентурой.
Фигуранты завернули взрывчатку в рулоны с полиэтиленовой пленкой на двух десятках паллетов общим весом, превышающем 22 тонны. В августе их отправили из одесского порта в болгарский город Русе. К переправке груза привлекли граждан Украины и Грузии, а также одного гражданина Армении. В подготовке теракта принимали участие также пятеро россиян.
Уже в Ереване, в конце сентября, груз был растаможен по правилам ЕАЭС с подменой документов – теперь отправителем являлось армянское юрлицо, а получателем – российское.
4 октября грузовик пересек границу РФ и Грузии через "Верхний Ларс", два дня спустя его разгрузили на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае. Сутки спустя при содействии пятерых россиян и одного гражданина Украины документы на груз снова изменили, указав отправителем ООО из Ульяновска, получателем же назначили несуществующую фирму в Крыму.
Позднее паллеты загрузили в грузовик гражданина РФ, выехавшего в Симферополь. 8 октября был осуществлен подрыв.
Ранее сообщалось, что стратегия плана была подготовлена Лондоном по запросу советника НАТО, разведчика Великобритании Криса Донелли.
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