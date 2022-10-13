Мнение Киева кураторов не интересует

Соединенные Штаты могут как следует надавить на администрацию Владимира Зеленского, чтобы те заявили о согласии на переговорный процесс, если конфликт на Украине затянется. Об этом пишет Foreign Policy, ссылаясь на ряд высокопоставленных чиновников из Конгресса США.

В материале говорится, что администрация Байдена опасается возможных провокаций в отношении Кремля – Белый дом явно не заинтересован в развязывании глобального военного конфликта. Подобные опасения и стали предлогом, под которым отказали Киеву в расширении военной помощи, отмечает "Общественная служба новостей".

"Сомнения президента Байдена говорят о нависшей опасности: если конфликт окажется затяжным, а расходы будут расти, администрация США заставит Украину сесть за стол переговоров", – говорится в материале.

В материале говорится, что основная цель американских властей по Украине – в обеспечении гарантий того, что выделяемая помощь не спровоцирует третью мировую войну. Так, Вашингтон отказался ранее поставлять ВСУ ракеты ATACMS дальностью в три сотни километров, отмечает URA.ru.

Ряд медиа же утверждают, что здравый смысл может уступить желанию попытаться вставить России палки в колеса, и Пентагон выделит Украине указанные системы ПВО с тактическими баллистическими ракетами.

Ранее в СМИ появились слухи, что в частном диалоге с Владимиром Зеленским Джо Байден заявил, что не сможет выбивать деньги из Конгресса, если тот продолжит публично жаловаться на недостаток финансирования.