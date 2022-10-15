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Обстановка на территории украинского государства продолжает тревожить все мировое пространство. По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, закончить конфликт и договориться можно "всего за одну неделю".
К сожалению, загвоздка состоит в том, что в этой ситуации позиция киевского режима полностью зависит от Соединенных Штатов Америки и Британского королевства. Лукашенко подчеркнул, что стороны могли бы сесть за стол переговоров и договориться о мире в течение семи дней. Однако англосаксонские кураторы украинских властей не хотят этого и заинтересованы в продолжении боевых действий.
"Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен", – подчеркнул Батька.
Лукашенко пояснил, что украинский главнокомандующий Владимир Зеленский на самом деле абсолютно зависим и не может принимать собственные решения.
При этом глава Белоруссии подчеркивает, что в данный момент не стоит пытаться искать правых и виноватых в затянувшемся конфликте, самое главное – завершить боевые действия в ближайшее время. После этого можно будет решить, кто главный злодей в сложившейся ситуации.
Когда спичрайтеров нет, приходится щеголять и такими метафорами