Договориться по ситуации можно в самое ближайшее время

Обстановка на территории украинского государства продолжает тревожить все мировое пространство. По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, закончить конфликт и договориться можно "всего за одну неделю".



К сожалению, загвоздка состоит в том, что в этой ситуации позиция киевского режима полностью зависит от Соединенных Штатов Америки и Британского королевства. Лукашенко подчеркнул, что стороны могли бы сесть за стол переговоров и договориться о мире в течение семи дней. Однако англосаксонские кураторы украинских властей не хотят этого и заинтересованы в продолжении боевых действий.

"Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен", – подчеркнул Батька.

Лукашенко пояснил, что украинский главнокомандующий Владимир Зеленский на самом деле абсолютно зависим и не может принимать собственные решения.

При этом глава Белоруссии подчеркивает, что в данный момент не стоит пытаться искать правых и виноватых в затянувшемся конфликте, самое главное – завершить боевые действия в ближайшее время. После этого можно будет решить, кто главный злодей в сложившейся ситуации.