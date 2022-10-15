"Всего неделя": озвучен срок достижения мира на Украине

"Всего неделя": озвучен срок достижения мира на Украине
Фото: www.unsplash.com
Договориться по ситуации можно в самое ближайшее время

Обстановка на территории украинского государства продолжает тревожить все мировое пространство. По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, закончить конфликт и договориться можно "всего за одну неделю".

К сожалению, загвоздка состоит в том, что в этой ситуации позиция киевского режима полностью зависит от Соединенных Штатов Америки и Британского королевства. Лукашенко подчеркнул, что стороны могли бы сесть за стол переговоров и договориться о мире в течение семи дней. Однако англосаксонские кураторы украинских властей не хотят этого и заинтересованы в продолжении боевых действий.

"Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен", – подчеркнул Батька.

Лукашенко пояснил, что украинский главнокомандующий Владимир Зеленский на самом деле абсолютно зависим и не может принимать собственные решения.

При этом глава Белоруссии подчеркивает, что в данный момент не стоит пытаться искать правых и виноватых в затянувшемся конфликте, самое главное – завершить боевые действия в ближайшее время. После этого можно будет решить, кто главный злодей в сложившейся ситуации.

Источник: Сайт президента Белоруссии ✓ Надежный источник
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