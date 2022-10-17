Не без помощи американцев

"Укроборонпром" заявил, что готовит разработку ударного беспилотного аппарата с высокой дальностью – до 1 тыс. километров. Предприятие отказалось от раскрытия каких-либо деталей, вызвав иронию у ряда медиа. Российский военный эксперт Алексей Леонков пожурил СМИ за такую небрежность: противника всегда нужно переоценивать, а не считать его за недоразумение, с которым можно справиться в два счета. Любой другой подход обойдется слишком дорого.

По словам Леонкова, в действительности речь, вероятнее всего, идет о Ту-141 "Стриж", которые на Украине готовы модернизировать и подключить к работе с американской передачей данных. Так что поводов для веселья мало.

Эксперт считает, что вся надежда теперь на российские ЗРК и радиолокационные станции, которые способны перехватить "Стриж" на малой высоте – наверняка американская стратегия предполагает именно такой профиль полета.

Леонков напомнил, что у "Стрижа" отсутствует РЛС – беспилотник летит по заданным координатам, которые уже введены в его бортовую инерциальную навигационную систему.

Эксперт напомнил, что "Стриж" весной появился в Хорватии – по словам спикера, тогда ВСУ ошиблись в наведении координат.