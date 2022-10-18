Воздушную тревогу объявили по всей территории страны

Утром, 18 октября, в Киеве прозвучали новые взрывы. По данным местных СМИ, удары пришлись по важному инфраструктурному объекту.

Как позже пояснили в Офисе Зеленского, атака была совершена на Левом берегу – всего было нанесено три удара. Информацию о взрывах подтвердил и мэр города Виталий Кличко.

После этого появилась информация, что в Киеве начались перебои со светом, поскольку атака пришлась по важному энергообъекту.

Также обстрелу подвергся Харьков. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что пострадал район одного из промышленных предприятий. За пять минут раздалось две серии взрывов, сообщает телеканал "360".

Помимо этого, зафиксировано два "прилета" по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровске, есть серьезные повреждения, передает РИА ФАН. В результате взрыва там, предположительно, загорелась Приднепровская ТЭЦ.