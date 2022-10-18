"Критическая ситуация": в Киеве сделали важное заявление после утреннего обстрела

"Критическая ситуация": в Киеве сделали важное заявление после утреннего обстрела
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
По всей стране постепенно разрушается важная инфраструктура

Представитель Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко выступил на украинском телевидении 18 октября, обратившись к украинцам. Он посоветовал всем срочно готовиться к отключениям света, воды и тепла по всей стране. Об этом сообщает "Политика страны". 

Его заявлению предшествовал утренний обстрел украинских территорий. Атака пришлась на критически важную инфраструктуру Киева, Житомира, Харькова и Днепропетровска, после чего начались перебои с электроэнергией и подачей воды. По некоторым данным, в столице пострадала ТЭЦ-6, указывает телеканал "360"

Позже украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что, начиная с 10 октября, когда Россия начала наносить регулярные удары по всей Украине, было разрушено порядка 30% электростанций, сообщает RT. Это и привело к веерным отключениям электроэнергии в стране. 

По словам Тимошенко, даже точечные разрушения могут сказаться на энергосистеме всей Украины.

"У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения",

– указал он.

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
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