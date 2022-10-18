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Представитель Офиса Зеленского Кирилл Тимошенко выступил на украинском телевидении 18 октября, обратившись к украинцам. Он посоветовал всем срочно готовиться к отключениям света, воды и тепла по всей стране. Об этом сообщает "Политика страны".
Его заявлению предшествовал утренний обстрел украинских территорий. Атака пришлась на критически важную инфраструктуру Киева, Житомира, Харькова и Днепропетровска, после чего начались перебои с электроэнергией и подачей воды. По некоторым данным, в столице пострадала ТЭЦ-6, указывает телеканал "360".
Позже украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что, начиная с 10 октября, когда Россия начала наносить регулярные удары по всей Украине, было разрушено порядка 30% электростанций, сообщает RT. Это и привело к веерным отключениям электроэнергии в стране.
По словам Тимошенко, даже точечные разрушения могут сказаться на энергосистеме всей Украины.
"У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения",
– указал он.
Эксперты оценили недавнее выступление лидера