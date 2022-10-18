ВС России разгромили центр правительственной связи Украины

ВС России разгромили центр правительственной связи Украины
Фото: www.unsplash.com
Бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи

Сегодня, 18 октября, главное оборонное ведомство нашей страны отчиталось об очередных успехах по уничтожению стратегически важных объектов на Украине. Так, стало известно, что высокоточным ударом российским бойцам удалось ликвидировать станцию правительственной связи, расположенную на территории Одесской области.

Центр космической связи представлял особую важность для Вооруженных сил Незалежной. Его уничтожение самым неблагоприятным образом скажется на координации действий украинских боевиков.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что ликвидированная станция космической связи Центра правительственной связи Незалежной находилась неподалеку от населенного пункта Палиевка.

Отметим, ситуация на территории украинского государства остается весьма сложной. При этом, по мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, мир на Украине можно было бы достичь всего за одну неделю. Загвоздка лишь в том, что в этом не заинтересованы англосаксы – как известно, именно США и Британия управляют киевским режимом.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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