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Крупные игроки международной арены продолжают наблюдать за развитием событий на территории Незалежной. Любопытное заявление по сложившейся ситуации сделал бывший главнокомандующий США Барак Обама.
Экс-президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что Белый дом должен четко провести границы финансирования киевского режима. Если не сделать это сейчас, в будущем возможен открытый конфликт между НАТО и Россией. Такого развития событий допустить нельзя.
Обама призвал честно объявить украинским властям, что Вашингтон может для них сделать, а что нет. Политик предложил Североатлантическому альянсу определить границы дозволенного и обозначить их Киеву. Обама считает, что далеко не все оружие можно поставлять украинским боевикам.
При этом сам бывший американский лидер отказался решать, где конкретно должна быть проведена линия дозволенного. По его мнению, соответствующие решения следует принимать в рамках НАТО.
Для официального заявления у немцев пока нет доказательств