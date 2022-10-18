С украинским министром даже не стали разговаривать

Большой резонанс в информационном пространстве получило заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев хочет получить от Тель-Авива системы ПВО. Весьма любопытно на этом фоне выглядит просочившаяся в прессу информация о том, что Израиль отказался разговаривать с Украиной по телефону.



Такие новости публикует авторитетное издание Haaretz со ссылкой на осведомленный источник, пожелавший остаться анонимным.

Сообщается, что накануне, 17 октября, израильские власти ответили отказом на просьбу киевской администрации провести телефонные переговоры между руководителем Минобороны Израиля Бени Ганцем и его незалежным коллегой Алексеем Резниковым.

По имеющейся информации, последний разговор между двумя министрами обороны состоялся аж в апреле текущего года. Следующая беседа высокопоставленных лиц должна была пройти еще 24 августа, но уже переносилась пять раз.

Что конкретно украинский министр хотел попросить у израильского коллеги, остается загадкой. Однако Киев явно надеется вытребовать у Израиля военную поддержку.