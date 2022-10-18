Генерал армии обрисовал текущую обстановку

Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации украинского государства Сергей Суровикин рассказал, как обстоят дела на поле боя, и поделился планами на будущее.



Генерал армии подчеркнул, что сейчас ситуация характеризуется как напряженная, противник не дремлет. Украинские боевики продолжают попытки осуществить атаки на позиции наших бойцов.

При этом в связи с истощением в живой силе киевский режим бросает на передовую вояк из терробороны, таким образом, несчастные украинцы фактически обречены на смерть.

На ежедневной основе Вооруженные силы Незалежной теряют от 600 до 1000 бойцов убитыми и ранеными. Для того чтобы пресечь попытки сбежать с поля боя, украинские боевики часто практикуют заградотряды, состоящие из националистов. Их задача – расстреливать бегущих.

Также Суровикин заявил о подготовке киевским режимом новых диверсий. В самое ближайшее время украинцы планируют нанести массированный ракетный удар по плотине Каховской гидроэлектростанции. Армия России, в свою очередь, продолжит планомерно и не торопясь перемалывать противника.