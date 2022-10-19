Незалежные продолжают атаки

В настоящий момент одной из важнейших точек противостояния нашей армии и украинских боевиков является Херсонское направление. Российские бойцы выстроили мощную оборону, однако украинцы не бросают попытки пробить в ней бреши. Последними новостями с поля боя поделился замруководителя региональной администрации Кирилл Стремоусов.



Высокопоставленный госслужащий сообщил, что сегодня Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток атаковать наших бойцов. Однако российские военнослужащие успешно отбили все атаки. Стремоусов подчеркнул, что на сегодняшний день у незалежных нет никаких шансов прорваться: все попытки нападения были купированы.

"Блогеры из укрорейха не могут похвастаться перед своими западными хозяевами, так как нечем", – жестко отрезал государственный деятель.

Стремоусов подчеркнул, что российская армия сделала все необходимое для создания прочной защиты Херсонской области. Более того, введение военного положения позволит упростить ряд задач военнослужащих. Ситуация в этой зоне фронта стабилизировалась, наши бойцы успешно отбивают все атаки украинцев.