"Бойня украинцев": Берлускони выступил с обвинениями в адрес Зеленского

"Бойня украинцев": Берлускони выступил с обвинениями в адрес Зеленского
Сильвио Берлускони. Фото: Maurizio Brambatti/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киевский режим устроил кровавую бойню

Все международное сообщество продолжает следить за событиями, которые разворачиваются на территории украинского государства. С громким заявлением на этот счет выступил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Известный государственный деятель подчеркнул, что в руках украинского главнокомандующего все механизмы для того, чтобы прекратить кровопролитные боевые действия.

Итальянский политик заявил, что Владимир Зеленский одной фразой мог бы прекратить происходящее. Если бы незалежный президент объявил, что отказывается от нападений, боестолкновения были бы свернуты, уверен Берлускони.

"Боевые действия, которые ведутся на Украине – это бойня украинских солдат и граждан", – негодует Берлускони.

Высокопоставленный итальянец подчеркнул, что именно действующий киевский режим повинен в том, что ситуация в бывшей советской республике резко обострилась. Берлускони напомнил, что украинские власти стали атаковать две новые республики Донбасса, несмотря на Минские соглашения.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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