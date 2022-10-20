Украинские власти буквально ползали на коленях перед американцами

Киевский режим продолжает выступать с воинственными заявлениями и придумывает фантастические рассказы о грядущей победе над Россией. Однако, на самом деле, украинские власти прекрасно понимают свою беспомощность. Так, американский конгрессмен Эрик Суолуэлл рассказал, как киевляне приходили к нему на поклон и всячески унижались ради поддержки со стороны США.



Выяснилось, что руководитель администрации украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак буквально вымаливал у спецкомитета по разведке палаты представителей американского конгресса поддержать Киев и не бросать Украину один на один в конфликте с Российской Федерацией.

"На встрече Ермак умолял меня и моих коллег не дрогнуть", – поведал американец.

Во время мольбы украинец пытался убедить собеседников, что если Вашингтон не поможет Киеву, то конфликт может "перекинуться на соседние страны".

Как бы там ни было, Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи. "Пятый канал" публикует кадры, на которых видно, как наша артиллерия поразила укрепрайон ВСУ в районе Авдеевки.