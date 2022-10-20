Политик обрисовал реальное положение дел

После ряда вопиющих провокаций со стороны киевского режима власти Российской Федерации были вынуждены пойти на массированный обстрел объектов инфраструктуры Незалежной. Своим мнением по поводу результатов этой операции поделился советник руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.



Известный украинский политик честно признал, что его родное государство рискует остаться без электричества и тепла на долгие месяцы. По мнению высокопоставленного украинца, Вооруженным силам Российской Федерации удалось нанести катастрофический урон инфраструктуре Незалежной, что в ближайшее время станет ощутимо для всех жителей страны.

"Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть без воды, без света и тепла", – честно объявил украинский деятель.

При этом Арестович призвал сограждан не унывать, а обратиться к опыту 1990-х. Мол, тогда люди выживали и во весьма тяжелых условиях. При необходимости украинский политик советует сидеть дома "в палатках со свечками" и "носить воду из бюветов".