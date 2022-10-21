Зарубежные генералы хорошо изучили своих подопечных

Территория Незалежной остается полем боя российской армии и украинских боевиков. Взятый в плен боец Вооруженных сил Украины поделился любопытной информацией о том, что о местных вояках думают западные кураторы.



Так, украинский разведчик Виталий Картанич честно заявил, что Запад четко и ясно обозначил свою позицию: незалежные военачальники не способны командовать собственной армией, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

Такие откровения дошли до разведчика благодаря словоохотливости его украинского командира. Он прямо рассказывал своим подчиненным, что США взяли на себя ношу координации военных действий, так как сами незалежные не обладают необходимыми компетенциями и способностями, отмечает телеканал RT. Именно поэтому все командование Вооруженными силами Украины осуществляется зарубежными генералами.

К слову, на днях французская журналистка жестко поплатилась за правду о ВСУ. Девушке буквально заткнули рот в прямом эфире и не позволили обнародовать всю имеющуюся у нее информацию.