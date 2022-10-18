В Запорожской области прошел обмен военнопленными – видео

Российские бойцы наконец-то вернулись домой

Сегодня, 18 октября, в Московской области приземлился самолет со 110 нашими согражданами. Накануне они были освобождены из украинского плена и обменены на территории Запорожской области.

Как напоминает "Пятый канал", обмен произошел 110 на 110. Однако в последний момент две украинские военнослужащие приняли решение не возвращаться в Незалежную.

В прессе появились трогательные кадры с возвращением российских военных на Родину. Приземлившись на родной земле, бойцы впервые смогли созвониться с родственниками и сообщить о своем состоянии.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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