Украинские боевики разделились на группировки: что происходит под Херсоном

Украинские боевики разделились на группировки: что происходит под Херсоном
Фото: www.unsplash.com
Незалежные пытаются применить новую тактику

Ситуация на Херсонском направлении остается достаточно напряженной. Вооруженные силы Украины не теряют надежду прорваться за линию обороны и пытаются применить различные стратегии поведения. Последними новостями с поля боя поделился замруководителя областной администрации Кирилл Стремоусов.

Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что выстроенная нашими войсками оборона стоит твердо и у противника нет никаких шансов прорваться.

Сейчас незалежные используют новую тактику: они разбились на небольшие группы и пытаются пробить бреши в нашей обороне. Также украинцы лелеют надежду найти стыки в обороне с тем, чтобы атаковать "в слабых местах". Однако даже такие хитроумные маневры не привели к успеху. Союзные войска продолжают держать оборону и эффективно отбивают любые атаки врага.

"Сегодня все на замке, шансов у нацистов просочиться никаких нет и не будет", – отрезал представитель областной администрации в социальных сетях.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Германии назвали виновника взрывов на "Северных потоках"

Для официального заявления у немцев пока нет доказательств

"Критическая ситуация": в Киеве сделали важное заявление после утреннего обстрела

По всей стране постепенно разрушается важная инфраструктура

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей