Незалежные пытаются применить новую тактику

Ситуация на Херсонском направлении остается достаточно напряженной. Вооруженные силы Украины не теряют надежду прорваться за линию обороны и пытаются применить различные стратегии поведения. Последними новостями с поля боя поделился замруководителя областной администрации Кирилл Стремоусов.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что выстроенная нашими войсками оборона стоит твердо и у противника нет никаких шансов прорваться.

Сейчас незалежные используют новую тактику: они разбились на небольшие группы и пытаются пробить бреши в нашей обороне. Также украинцы лелеют надежду найти стыки в обороне с тем, чтобы атаковать "в слабых местах". Однако даже такие хитроумные маневры не привели к успеху. Союзные войска продолжают держать оборону и эффективно отбивают любые атаки врага.

"Сегодня все на замке, шансов у нацистов просочиться никаких нет и не будет", – отрезал представитель областной администрации в социальных сетях.