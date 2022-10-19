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Украинская сторона предприняла новую попытку захвата Запорожской АЭС. Об этом сообщили местные власти, передает РИА "Новости".
Как рассказал член администрации региона Владимир Рогов, ВСУ высадили в Энергодаре дестантников минувшей ночью – они прибыли на 30 катерах. После этого солдаты предприняли попытку штурмовать атомный объект.
По словам Рогова, бой шел несколько часов – около трех с половиной, в итоге атаку удалось отбить.
Ранее местные власти сообщали, что украинские военные также нанесли удары по зданию администрации Энергодара. После обстрелов пострадал мост при въезде в город и подстанция "Луч". На данный момент населенный пункт обесточен.
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