Десантники ВСУ высадились в Энергодаре и пошли атакой на ЗАЭС

Десантники ВСУ высадились в Энергодаре и пошли атакой на ЗАЭС
Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/www.globallookpress.com
Всего в город добралось 30 украинских катеров

Украинская сторона предприняла новую попытку захвата Запорожской АЭС. Об этом сообщили местные власти, передает РИА "Новости". 

Как рассказал член администрации региона Владимир Рогов, ВСУ высадили в Энергодаре дестантников минувшей ночью – они прибыли на 30 катерах. После этого солдаты предприняли попытку штурмовать атомный объект.

По словам Рогова, бой шел несколько часов – около трех с половиной, в итоге атаку удалось отбить.

Ранее местные власти сообщали, что украинские военные также нанесли удары по зданию администрации Энергодара. После обстрелов пострадал мост при въезде в город и подстанция "Луч". На данный момент населенный пункт обесточен. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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