Вашингтон не собирается прислушиваться к главе России

Американцы полагают, что российский лидер Владимир Путин подает тайные сигналы по готовности урегулировать конфликт на Украине. Для этого президент использует известных бизнесменов, которые делают громкие публичные заявления. Такого мнения придерживается бывшая советница Трампа Фиона Хилл.

В интервью Politico она рассказала, что глава России не намерен сдаваться, и предлагает мир на своих условиях. Для этого он якобы давит на эго миллиардеров, внушая им иллюзию, что они имеют какое-то значение. По ее словам, это напрямую относится к недавнему заявлению Илона Маска, который сравнил гипотетическую потерю Крыма Россией с потерей Перл-Харбора для США, сообщает телеканал "360".

Тем не менее, Хилл заявляет, что Вашингтон не будет менять свою стратегию в отношении Москвы, поскольку прекрасно осознает ставки – произошедшее на Украине является конфликтом великих держав.

"Это конец существующего мирового порядка. Наш мир уже не будет таким, как раньше", – передает ее слова РИА ФАН.

Ранее еще один американский миллиардер высказался на тему украинского конфликта. Известный инвестор Билл Экман заявил, что Киев должен отказаться от своих претензий на Крым, поскольку в регионе преобладает русскоязычное население, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".