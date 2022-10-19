Кремль принял вынужденное решение

Сегодня, 19 октября, российский лидер Владимир Путин объявил, что на территории четырех освобожденных от украинских боевиков и присоединенных к России регионов объявлено военное положение (ВП). Что значит такой режим жизни, объясняет "Утро".



Так, при объявлении военного положения все руководство возлагается на плечи военной администрации. В нынешнем случае речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках, а также о Запорожской и Херсонской областях. ВП вводится при наличии внешней вооруженной агрессии.

Такое положение подразумевает, что экономика должна быть перестроена для выпуска продукции, необходимой армии и стране. При необходимости права и свободы россиян, а также зарубежных граждан могут быть ограничены.

Более того, возможны изменения в работе транспорта. Также при необходимости подразумевается эвакуация людей и ценных объектов. Возможно введение запрета на организацию митингов. Допускается изъятие в пользу государства, например, автомобилей (предусмотрена денежная компенсация).

Граждан могут привлечь к труду на оборонных предприятиях. Возможно введение комендантского часа и "сухого закона", запрещающего продажу спиртных напитков. Информационное пространство могут подвергнуть строгой цензуре. Также допускается изоляция граждан страны-агрессора.

В указе главнокомандующего прописано, что ВП начнет действовать на территории четырех российских субъектов с полуночи 20 октября.