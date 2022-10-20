"Армагеддон наступает": чем завершится для Украины налет "дронов-камикадзе"

"Армагеддон наступает": чем завершится для Украины налет "дронов-камикадзе"
Iranian Army Office/www.globallookpress.com
Противник погружается во тьму

Вооруженные силы РФ пытаются по максимуму выбить из строя инфраструктуру противника, который тем временем пытается починить подорванные мощности. Кое-что удастся восстановить и вернуть в строй, однако часть украинской энергосистемы, считает военный историк Евгений Норин, навсегда уйдет в прошлое и уже не вернется.

С октября РФ активно применяет малогабаритные боевые дроны, которые украинская терроборона вместе с силовиками тщетно пытается сбить из стрелкового оружия, провоцируя панику в городах. Пока что у ВСУ нет управы на "камикадзе" – БПЛА достигают нужной точки, разрушая системы военного управления, связи и энергетики противника.

Норин указал, что высчитывать "процент инфраструктуры" невозможно из-за самого отсутствия такого понятия. Необходимо всегда отталкиваться от конкретных генерирующих мощностей и возможностей из восстановления. Речь идет о динамической величине. 

"Камикадзе", иными словами, могут только увеличивать объем накапливаемых повреждений. Чем их больше, тем сложнее противнику справиться с ремонтом. Однако кое-что выйдет из строя навсегда из-за запредельной перегрузки энергосистемы, которую никто не модернизировал с советских годов, передает "Общественная служба новостей".

"Армагеддон понемногу наступает. Насколько эффективно – покажет время. Дело в том, сколько осталось боеприпасов и решимости добивать супостата до полного отключения", – высказался Норин.

Ранее мы писали о том, как на Украине в ходе СВО применяются БПЛА "Орлан".

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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