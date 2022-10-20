У США достаточно материалов для исследований

В информационном пространстве появились любопытные данные о деятельности американского правительства. Сообщается, что иностранные эксперты тщательно изучают российское вооружение.



Речь идет о беспилотниках, которые применяются нашими военнослужащими во время специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Такой информацией с авторитетным западным изданием Washington Post поделились американские госслужащие, пожелавшие остаться анонимными.

Вероятно, украинские власти любезно предоставили американцам обломки нескольких беспилотников. Однако точной информации, как материалы попали в руки представителей Соединенных Штатов Америки, нет.

В статье указано, что изучение структуры наших дронов может оказать серьезное влияние на ситуацию на фронте. Американцы надеются, что благодаря проведенным исследованиям смогут понять, каким образом увеличить эффективность борьбы с беспилотниками.