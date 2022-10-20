Американцы приступили к изучению российского оружия

Американцы приступили к изучению российского оружия
Фото: www.unsplash.com
У США достаточно материалов для исследований

В информационном пространстве появились любопытные данные о деятельности американского правительства. Сообщается, что иностранные эксперты тщательно изучают российское вооружение.

Речь идет о беспилотниках, которые применяются нашими военнослужащими во время специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Такой информацией с авторитетным западным изданием Washington Post поделились американские госслужащие, пожелавшие остаться анонимными.

Вероятно, украинские власти любезно предоставили американцам обломки нескольких беспилотников. Однако точной информации, как материалы попали в руки представителей Соединенных Штатов Америки, нет.

В статье указано, что изучение структуры наших дронов может оказать серьезное влияние на ситуацию на фронте. Американцы надеются, что благодаря проведенным исследованиям смогут понять, каким образом увеличить эффективность борьбы с беспилотниками.

Источник: Washington Post ✓ Надежный источник
новости партнеров

"1332 чертовых боеголовки": Трамп назвал США весомую причину дружить с Россией

Экс-президент считает, что команда преемников завернула не туда

Бандеровское подполье: как наследники нацистов создают диверсионные группы в России

С важным заявлением на этот счет выступил российский лидер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей