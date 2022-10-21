В ходе спецоперации на Украине войска РФ раскрыла далеко не все козыри, считает болгарский политолог Искрен Иванов. По мнению спикера, российские войска действуют по тактике "русской зимы", шокировавшей Запад.

Так эксперт охарактеризовал атаку дронов по энергосистеме Украины. Иванов считает, что Кремль пытается выстроить свою концепцию на территориях, которые недавно вошли в состав Российской Федерации.

Несмотря на тактические успехи, вероятность ядерного противостояния, уверен политолог, до сих пор растет. Москва неким образом пытается распространять "ядерный зонтик" над всей территорией страны.

Проблема, однако, в том, что из-за этого "зонтика" украинский конфликт, считает политолог, будет растянут на куда более долгий срок – все оптимистичные прогнозы по длительности СВО на Украине во многих политических кругах были оценены как несбывшиеся, заявил спикер.

"Сама мысль об энергокризисе заставляет проявлять осторожность. Запад в ужасе от таких перспектив. А Москва пытается его психологически запугать, показывая, что не отказывается от Украины. Действует тактика "русской зимы", – высказался спикер.

В конечном итоге, уверен Иванов, конфликт на Украине будет завершен лишь после того, как Россия и Штаты начнут переговоры.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что РФ якобы готова сбивать иностранные спутники над Украиной.