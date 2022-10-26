Наступление захлебнулось: ВСУ провалили план по захвату Херсона

Наступление захлебнулось: ВСУ провалили план по захвату Херсона
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
В чем публично признались

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что попытка контрнаступления ВСУ на южном направлении в значительной степени сбавило темпы. 

Ранее замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов указал, что попытки противника прорвать оборонительную линию провалились, силы РФ постоянно нейтрализуют ВСУ, несмотря на продолжающийся натиск. Лишь за минувшие сутки украинская сторона потеряла у сел Ищенка и Брускинское порядка 130 человек, включая 12 единиц боевой техники.

Как указал позднее министр обороны Украины, наступление "замедлилось". Однако вместе с тем Резников уверен, что к началу зимнего сезона Киеву удастся продвинуться. Более того, у украинской стороны, по его словам, имеется определенный план по захвату контроля над Херсоном. Детали, на удивление, украинский министр на этот раз решил не раскрывать.

Ранее Резников заявил, что украинское руководство не собирается отказываться от своих стремлений получить членство в НАТО.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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