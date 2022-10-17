Киев убедил мир в своей недоговороспособности

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников заявил, что Киев не собирается менять государственный статус на нейтральный и отказываться от вступления в Североатлантический альянс.

Министр обороны уточнил в социальных сетях, что нейтральный статус для страны исключается – "лоббистам Кремля", по его словам, не стоит питать на этот счет никаких надежд.

Резников напомнил, что политическое руководство страны на конституционном уровне закрепило свое стремление в состав НАТО якобы на основаниях настроений населения, среди которого "свыше 70 процентов" поддерживают евроатлантические устремления Украины (в частности, в вопросе членства в НАТО).

В начале апреля Владимир Зеленский заявлял, что страна готова в нейтральному внеблоковому статусу, однако при условии членства в Евросоюзе после соответствующих договоренностей с российским руководством. Позднее риторика Киева совершила резкий поворот на 180 градусов.

Весной, раздавая интервью американским медиа, Зеленский также выражал готовность к обсуждению независимого статуса освобожденных территорий Украины, а также Крыма и донбасских республик. Однако, когда после достижения договоренностей в Турции по зерновой сделке РФ отвела войска из-под Киева, украинская делегация моментально "кинула" Кремль. Ныне Банковая утверждает, что ни о каких переговорах не может быть и речи.