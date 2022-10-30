"Огненный ад": "Солнцепеки" сожгли польских наемников в Донбассе

"Огненный ад": "Солнцепеки" сожгли польских наемников в Донбассе
MOD Russia/www.globallookpress.com
Попытка атаковать российские войска обернулась буквально огненным поражением

Российские войска с помощью тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" успешно атаковали позиции польских наемников, принимающих участие в военном конфликте на стороне ВСУ. Полякам устроили настоящий ад на Краснолиманском направлении.

Как отмечает источник, польские подразделения выполняли задачу по прикрытию ВСУ, которые пытались нанести удар по россиянам. Однако встречной атакой расчеты ТОС-1А поставили крест на попытках противника.

Ранее мы писали о том, что "Солнцепеки" являются приоритетной целью для украинских военнослужащих: системы перемалывают позиции ВСУ за счет мощных термобарических снаряда, 24 единицы уничтожают все живое в пределах квадрата 20 на 20 метров.

Источник: Русская Весна ✓ Надежный источник
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