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Военный эксперт Константин Сивков полагает, что Херсон имеет для российской армии важное значение. И если руководство все же решит отступить, то для страны это может обернуться плохими последствиями во внутриполитическом плане. Об этом он рассказал в беседе с НСН.
Сивков пояснил, что Херсон важен как плацдарм для наступления на Николаев и Одессу. И если город будет оставлен, то в ближайшие полгода-год начинать наступление по следующим позициям будет нельзя.
"Эта сдача будет иметь огромное внутриполитическое значение, будет очень сильное падение авторитета президента. Россия, вполне возможно, окажется на пороге революции", – полагает эксперт.
При этом он уверен, что сдать город российское руководство может только исходя из политических причин, но никак не военных – сейчас в зону СВО прибыло дополнительно 87 тыс солдат, противник измотан.
Ранее власти Херсонской области заявили, что подразделения ВС РФ могут перебросить на левый берег. В Киеве утверждают, что ни о какой передислокации российских войск не идет, а заявления об уходе – хитрый маневр Москвы.
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