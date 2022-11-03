Аналитики допускают, что это пошатнет авторитет российского руководства

Военный эксперт Константин Сивков полагает, что Херсон имеет для российской армии важное значение. И если руководство все же решит отступить, то для страны это может обернуться плохими последствиями во внутриполитическом плане. Об этом он рассказал в беседе с НСН.

Сивков пояснил, что Херсон важен как плацдарм для наступления на Николаев и Одессу. И если город будет оставлен, то в ближайшие полгода-год начинать наступление по следующим позициям будет нельзя.

"Эта сдача будет иметь огромное внутриполитическое значение, будет очень сильное падение авторитета президента. Россия, вполне возможно, окажется на пороге революции", – полагает эксперт.

При этом он уверен, что сдать город российское руководство может только исходя из политических причин, но никак не военных – сейчас в зону СВО прибыло дополнительно 87 тыс солдат, противник измотан.

Ранее власти Херсонской области заявили, что подразделения ВС РФ могут перебросить на левый берег. В Киеве утверждают, что ни о какой передислокации российских войск не идет, а заявления об уходе – хитрый маневр Москвы.