Отвлекающий маневр: Россия готовит скрытый удар по ВСУ

Отвлекающий маневр: Россия готовит скрытый удар по ВСУ
"Торнадо-Г". Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Ветеран военной разведки уверен, что Суровикин - "второй Суворов"

После появления информации о "сдаче" Херсона началась информационная паника, которая сопровождалась комментариями военкоров и стратегов из телеграм-каналов. Город, указал ветеран военной разведки Рустем Клупов, оставлять никто не собирается.

Спикер пояснил, что Генштаб понимает, что означает сдача города: страна потерпит невероятное унижение, что отразится прямым образом на моральном и психологическом состоянии народа, армии и всей России в целом. Поэтому такой сценарий даже не обсуждается.

Вместе с тем, указал Крупов, созданный в медийном пространстве шум и ажиотаж может быть следствием реализации хитрого плана, устроенного Генштабом РФ, который замыслил "хитрый удар".

На Херсонское направление российские войска стягивают крупные силы, поясняет Клупов. А тем временем, предполагает ветеран военной разведки, РФ готовит удар, который ВСУ получат совершенно с другой стороны.

Условно, Суровикин может атаковать противника по Сумам или Чернигову, что позволит глубоко прорваться и охватить территорию ЛДНР.

"Тогда я скажу: да, это второй Суворов, которого нам сегодня послал Господь Бог", – заявил эксперт.

Ранее мы писали о хитрых замыслах Генштаба РФ по установлению контроля над Одессой.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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