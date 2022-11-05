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После появления информации о "сдаче" Херсона началась информационная паника, которая сопровождалась комментариями военкоров и стратегов из телеграм-каналов. Город, указал ветеран военной разведки Рустем Клупов, оставлять никто не собирается.
Спикер пояснил, что Генштаб понимает, что означает сдача города: страна потерпит невероятное унижение, что отразится прямым образом на моральном и психологическом состоянии народа, армии и всей России в целом. Поэтому такой сценарий даже не обсуждается.
Вместе с тем, указал Крупов, созданный в медийном пространстве шум и ажиотаж может быть следствием реализации хитрого плана, устроенного Генштабом РФ, который замыслил "хитрый удар".
На Херсонское направление российские войска стягивают крупные силы, поясняет Клупов. А тем временем, предполагает ветеран военной разведки, РФ готовит удар, который ВСУ получат совершенно с другой стороны.
Условно, Суровикин может атаковать противника по Сумам или Чернигову, что позволит глубоко прорваться и охватить территорию ЛДНР.
"Тогда я скажу: да, это второй Суворов, которого нам сегодня послал Господь Бог", – заявил эксперт.
Ранее мы писали о хитрых замыслах Генштаба РФ по установлению контроля над Одессой.
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