Сожгли заживо: российская разведка уничтожила польских наемников в Донбассе

Сожгли заживо: российская разведка уничтожила польских наемников в Донбассе
MOD Russia/www.globallookpress.com
Противника засек дрон

Разведывательное подразделение Западного военного округа уничтожило отряд с польскими наемниками, которые принимают участие в боевых действиях против РФ на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отряд боевиков был обнаружен разведывательным дроном. После получения информации разведка разделилась для атаки по противнику. С помощью противотанкового ракетного комплекса "Фагот" сожгли бронетехнику противника, замаскированную в лесопосадке.

Как отмечает источник, бой проходил на дистанции в пределах 30-50 метров.

А не так давно мы писали, что польских наемников на Краснолиманском направлении сожгли с помощью "Солнцепеков". Поляки пытались атаковать ВС РФ, прикрывая украинских военнослужащих, однако после встречной атаки с помощью расчетов ТОС-1А не выжили.

Источник: Минобороны ✓ Надежный источник
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