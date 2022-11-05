Противника засек дрон

Разведывательное подразделение Западного военного округа уничтожило отряд с польскими наемниками, которые принимают участие в боевых действиях против РФ на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отряд боевиков был обнаружен разведывательным дроном. После получения информации разведка разделилась для атаки по противнику. С помощью противотанкового ракетного комплекса "Фагот" сожгли бронетехнику противника, замаскированную в лесопосадке.

Как отмечает источник, бой проходил на дистанции в пределах 30-50 метров.

А не так давно мы писали, что польских наемников на Краснолиманском направлении сожгли с помощью "Солнцепеков". Поляки пытались атаковать ВС РФ, прикрывая украинских военнослужащих, однако после встречной атаки с помощью расчетов ТОС-1А не выжили.