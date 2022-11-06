Озвучено три сценария ядерной напряженности между Россией и Западом

Озвучено три сценария ядерной напряженности между Россией и Западом
Фото: pixabay.com
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Директор ПИР-Центра Владимир Орлов полагает, что в будущем Россию и Запад может ждать три вероятных сценария использования ядерной риторики. Своим мнением он поделился в беседе с РИА "Новости". 

Эксперт указал, что сейчас нет симптомов, которые бы говорили о снижении риска эскалации со стороны Запада. Дискуссии по использованию ядерного оружия, полагает он, могут начаться еще до официального завершения операции на Украине и урегулирования вопросов будущего страны. 

Есть и второй сценарий – когда деэскалация и урегулирование конфликта будут идти параллельно друг другу. Необязательно, что между двумя процессами будет какая-то связь. 

Третий вариант подразумевает, что происходящее на Украине перейдет из активной фазы в решение ситуации, но напряженность в отношении ядерного оружия никуда не исчезнет. 

"Если это мы говорим о системном, затяжном конфликте между Россией и Западом, он может совершенно не ограничиваться ситуацией, связанной с Украиной", – подытожил аналитик.

Тем не менее, уверяет он, западные страны в последнее время прислушались к призывам Москвы о недопущении ядерной войны. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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