В Вашингтоне предлагают вариант урегулирования конфликта

Запад начинает постепенно прощупывать почву для мирных переговоров с Россией. По данным итальянского издания La Repubblica, Вашингтон вместе с партнерами по НАТО теоретически готов приступить к началу урегулирования конфликта в том случае, если Киев сможет отвоевать Херсон. Сейчас американцы пытаются внушить эту идею несговорчивым украинским властям вместе с Брюсселем.

В США считают, что возвращение Херсона имеет большое значение с точки зрения выхода к морю и контроля за водяными ресурсами. Как пишет издание, после этого Киев сможет начать переговоры с позиции силы. Этот случай стал первым, когда в Белом доме начали предлагать конкретные сценарии решение российско-украинского кризиса.

Журналисты указывают, что на это имеется две причины. В первую очередь американцы опасаются, что Москва способна применить ядерное оружие в конфликте. А это заставит НАТО напрямую вмешаться с ситуацию. Во вторую – в США переживают, что Китай стремительно расширает свое влияние на Россию.

Теперь они не рассматривают идею смены российской власти как одну из ключевых для начала мирных переговоров. В Вашингтоне уверены, что если они смогут свергнуть Владимира Путина, то Москва может перейти под полный контроль Пекина – а это станет худшим сценарием для американцев.