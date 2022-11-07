США и НАТО окончательно отказались от идеи свержения Путина по одной причине

США и НАТО окончательно отказались от идеи свержения Путина по одной причине
Фото: Sebastian Willnow/dpa/www.globallookpress.com
В Вашингтоне предлагают вариант урегулирования конфликта

Запад начинает постепенно прощупывать почву для мирных переговоров с Россией. По данным итальянского издания La Repubblica, Вашингтон вместе с партнерами по НАТО теоретически готов приступить к началу урегулирования конфликта в том случае, если Киев сможет отвоевать Херсон. Сейчас американцы пытаются внушить эту идею несговорчивым украинским властям вместе с Брюсселем. 

В США считают, что возвращение Херсона имеет большое значение с точки зрения выхода к морю и контроля за водяными ресурсами. Как пишет издание, после этого Киев сможет начать переговоры с позиции силы. Этот случай стал первым, когда в Белом доме начали предлагать конкретные сценарии решение российско-украинского кризиса. 

Журналисты указывают, что на это имеется две причины. В первую очередь американцы опасаются, что Москва способна применить ядерное оружие в конфликте. А это заставит НАТО напрямую вмешаться с ситуацию. Во вторую – в США переживают, что Китай стремительно расширает свое влияние на Россию.

Теперь они не рассматривают идею смены российской власти как одну из ключевых для начала мирных переговоров. В Вашингтоне уверены, что если они смогут свергнуть Владимира Путина, то Москва может перейти под полный контроль Пекина – а это станет худшим сценарием для американцев. 

Источник: La Repubblica ✓ Надежный источник
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