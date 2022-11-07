"Реальная аномалия": военкор заявил об изменении военной ситуации под Угледаром

"Реальная аномалия": военкор заявил об изменении военной ситуации под Угледаром
Фото: t.me/Sladkov_plus
Произошедшее сильно выбилось из общей картины боевых действий

Военкор Александр Сладков, который сообщил о якобы жалобах российских пехотинцев на большие потери в Павловке, заявил, что ситуация по Угледаром начала меняться после его публикации. Об этом он написал в Telegram. 

По его словам, сейчас на эту информацию начало реагировать высшее руководство. Он не считает, что поступил дерко, опубликовав заявление 155-ой морской пехоты, поскольку преследовал единственную цель – защитить тех, кто сейчас сражается за интересы России. Сладков утверждает, что если бы многие молчали, то ситуацию с СВО не удалось бы изменить в лучшую сторону.

"Ситуация в Павловке выступает, как реальная аномалия. Мы тотально выравниваем положение. Еще в марте такое происходило по всему фронту, а нынче это уже явно отдельный случай", – указал он.

На предположительное письмо пехотинцев уже отреагировал губернатор Приморья Олег Кожемяко, которому оно и было адресовано, сообщает Радио 1. Он поручил компетентным органам провести проверку.

Глава региона указал, что связался с боевыми командирами, которые доложили о тяжелой ситуации под Угледаром – по их словам, идут жесткие бои, потери со стороны ВС РФ имеются, но не такие, как было указано в письме. 

Напомним, в сообщении писали, что якобы солдаты понесли большие потери при наступлении на Павловку – как личного состава, так и военной техники, обвинив во всем руководство подразделением. Всего было указано 300 погибших за четыре дня и уничтожение 50% техники.

Источник: Telegram
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