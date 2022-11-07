Минобороны РФ поставило точку в скандале с большими потерями ВС РФ

Минобороны РФ поставило точку в скандале с большими потерями ВС РФ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/ww.globallookpress.com
В ведомстве рассказали, что проиходит на угледарском направлении

Российское Министерство обороны выпустило официальный комментарий по поводу скандала, который разгорелся после публикации якобы письма солдат 155-й бригады моской пехоты. В ведомстве уверяют, что сведения о больших потрях не соответствуют действительности.

Как указывается в сообщении, морпехи в течение последних 10 дней ведут активные наступательные действия на угледарском направлении – им приходится сражаться с украинскими военными и иностранными наемниками. 

"За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй", – утверждают в Минобороны. 

В ведомстве заявили, что потери противника при этом в среднем составляют 7 к 1, а на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике.

В опубликованном от лица пехотинцев письме говорилось, что за первые четыре дня наступления они потеряли 50% техники и 300 солдат. Причиной произошедшего они назвали неграмотное руководство, которое скрывает реальные данные о происходящем. Солдаты потребовали провести независимое расследования без участия в нем специалистов Минобороны. 

На скандал отреагировал глава Приморья Кожемяко, к которому и обращались военные. Он указал, что связался с командирами, которым доверяет – по их заявлениям, потери есть, но не такие большие, как заявлено в письме. Военные продолжают вести в регионе ожесточенные бои. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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