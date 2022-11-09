Но на своих условиях

Российская Федерация сохранят свою готовность к переговорному процессу с Киевом в текущих условиях. Соответствующее заявление сделала сегодня, 9 ноября, представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, выступая на брифинге.

Позиция российской стороны, подчеркнула дипломат, остается прежней. МИД таким образом дал комментарий на упреки немецкой стороны, которая обвинила Москву в некоем "отсутствии" желания разговаривать с официальным Киевом.

Захарова подчеркнула, что РФ сохраняет готовность к переговорным процессам, от которых никогда не отказывалась – однако вести диалог Кремль будет, учитывая складывающиеся на территории Украины реалии.

Ранее лишенный мандата депутат Рады Илья Кива заявил, ссылаясь на собственные источники, что Зеленский якобы пытается найти компромисс с РФ и готов отказаться от притязаний на Донбасс, а также стремлений сохранить выход Украины к Черному и Азовскому морям.