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Украинские войска направили на Херсонский фронт бронетехнику из стран Североатлантического альянса, предоставленную ВСУ для участия в военном конфликте против российских войск. В Сеть попали соответствующие ролики с автомобилями американского и британского производства.
Согласно приведенным данным, на указанный участок фронта попали тяжелые американские противотанковые комплексы TOW, которые размещаются на базе известных военных внедорожников HMMWV.
Вместе с тем ВСУ передвигались по Херсонской области на английских тяжелых грузовиках Wolfhound ("Волкодав").
Напомним, в ноябре российский Генштаб принял решение об отводе войск из Херсона – оборона выстроена по рубежу Днепра. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что тактический маневр российских войск является победой для украинской армии, добавив, что считает указанный факт "сильным давлением", неким образом оказанным на Москву.
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