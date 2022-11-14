После Херсона Украина готова идти на захват Крыма

После Херсона Украина готова идти на захват Крыма
Sgt. 1st Class Zach Sheely/www.globallookpress.com
Команда Зеленского словила кураж

Киев в перспективе может попытаться взять под контроль Крым, обойдясь без силового варианта. Соответствующее заявление сделал глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников.

Чиновник заявил, что подобных результатов действующие украинские власти готовы достигнуть в случае политического и социального кризисов в России. После выхода ВСУ к Днепру в Херсонщине сторона сможет эффективно поражать цели, расположенные в Крыму, из артиллерии и РСЗО.

Ранее стало известно, что Белый дом пытается оказать на режим Владимира Зеленского необходимое давление, требуя от Киева отказа от попыток силового захвата Крыма. Вместе с тем Кремль не комментирует появление Зеленского в Херсоне – соответствующая реакция отсутствует и со стороны Вооруженных сил России. 

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
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