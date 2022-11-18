Огневой вал: "Солнцепеки" сожгли две роты ВСУ

Огневой вал: "Солнцепеки" сожгли две роты ВСУ
Vadim Savitsky/www.globallookpress.com
Атака противника провалилась

На Купянской направление силы ВСУ пытались провести атаку за счет двух ротных тактических групп в направлении Ягодного на Харьковщине и Кузьмовки в Луганской народной республике.

Как отмечает "Военное обозрение", российские войска с помощью тяжелых огнеметных систем "ТОС" накрыли плотным огнем противника – атака обошлась вооруженным силам Украины в потерю 50 бойцов, двух танков и пяти бронеавтомобилей.

Приведенный в Минобороны случай с частичным уничтожением двух рот ВСУ за счет "Солнцепеков" не единственный – ранее мы сообщали, что расчеты "Солнцепеков" сожгли отряд польских наемников на Лиманском направлении.

Источник: Военное обозрение ✓ Надежный источник
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