Тем для разговора с Западом у Москвы не нашлось

Отказ команды Джо Байдена от встречи президента США с российским лидером Владимиром Путиным послужил одной из причин, по которой Кремль решил ограничиться министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который отправился на саммит "Большой двадцатки", прошедший на Бали. Такое заявление сделал американский экономист Джеффри Сакс.

Спикер заявил, что испытывает разочарование из-за позиции, которую занял Вашингтон. Не убедили американскую сторону и попытки президента Индонезии, пытавшегося добиться очной встречи Путина и Байдена.

Сакс указал, что произошедшее стало примером упущенной возможности запустить переговорный процесс о мире на Украине. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что российский лидер принял решение не ехать на саммит G20, прошедший с 15 по 16 ноября.

Запад, тем не менее, не стал окончательно разрывать контакты с Кремлем: президент Франции Эммануэль Макрон заявил на полях саммита, что намерен позвонить Путину для "продолжения диалога".