НАТО устранит Зеленского после ракетного инцидента - политолог

НАТО устранит Зеленского после ракетного инцидента - политолог
Джо Байден. Фото: Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
Киев разворошил осиное гнездо

Политолог Дмитрий Евстафьев дал комментарий по поводу недавних событий в Польше, указав, что теперь до падения режима в Киеве остаются считанные годы или месяцы. После противоречивых заявлений об упавшей ракете, которая рухнула на польской территории, глава Незалежной начал открыто лгать кураторам, вызвав у последних полное разочарование.

Дипломатические умения команды Зеленского явно не оценили на Западе – пропаганда оказалась топорной и неэффективной, хотя ранее Зеленский успешно продвигал в медиа свою "успешность" и эффективность.

Евстафьев указал, что теперь Штаты будут "потихонечку"  сливать украинское руководство, которое не только не оправдало ожиданий, но и спутало все карты. Теперь политическое руководство в Киеве лишено карт-бланша, который у него был в руках ранее. Воевать прежними методами не получится.

Ни американцы, ни их сателлиты не собираются играть в игру Киева. Поэтому ни четвертая, ни пятая статья НАТО точно не сработают.

"Ничего из этого не будет. Это называется нормальной внешней политикой", – высказал Евстафьев.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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