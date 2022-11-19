Киев "раскрыл" коварный план России на спецоперацию

Киев "раскрыл" коварный план России на спецоперацию
Фото: www.unsplash.com
Украинские политики продолжают фантазировать и пустословить

В последнее время все чаще обсуждается возможность проведения переговоров между киевским режимом и Москвой. Однако, как и следовало ожидать, украинские политики имеют свой взгляд на положение дел и пытаются выжать максимум выгоды из любой ситуации. Так, незалежный главнокомандующий Владимир Зеленский объявил, что ему удалось "раскрыть" коварный план нашей страны на дальнейшее будущее специальной военной операции.

Бывший комик уверяет общественность, что Россия якобы вовсе не стремится к миру. Мол, все обсуждения переговоров – всего лишь "хитрая уловка" наших военных начальников. Вспоминать о том, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование конфликта, пану Зеленскому не с руки.

Президент Незалежной объявил, что Российская Федерация якобы намерена добиться "краткосрочного затишья" и использует передышку для укрепления собственных сил, чтобы нанести разгромный удар в будущем.

Глава киевской администрации выступает резко против прекращения боевых действий, так как считает, что пауза может "усугубить ситуацию" для Вооруженных сил Украины. "Аморальные уступки", по мнению Зеленского, приведут к новым жертвам.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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