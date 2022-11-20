Произошедшее могло быть частью тайной договоренности

Отход российских войск от Херсона в военном руководстве объяснили желанием сберечь личный состав. Многие эксперты также пришли к мнению, что в сложившейся ситуации крайне важно сберечь как можно больше людей для дальнейших боевых действий. Тем не менее, политолог Сергей Марков выдвинул новую версию, из-за чего ВС РФ могли уйти из города.

По его словам, произошедшее могло стать результатом политической договоренности между Москвой и Вашингтоном. К примеру, если российские войска покинут Херсон, то конфликт будет заморожен на нышених позициях на неопределенный период. Стороны в этот момент станут лишь имитировать активные боевые действия.

Эксперт допускает, что такой вариант развития событий вероятен, однако он не может предположить, что именно пообещали США за подобный "позорный" для России шаг.

После ухода ВС РФ из Херсона и саммита G20 на Западе стали чаще звучать речи о необходимости мирных переговоров между Киевом и Москвой. Однако не все страны разделяют подобный подход к делу – к примеру, Лондон очень категорично настроен в отношении урегулирования кризиса.