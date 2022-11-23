Ни одна из сторон пока не готова к реальным переговорам

Аналитики американского Фонда Карнеги полагают, что обострившаяся риторика со всех сторон о необходимости мирного урегулирования российско-украинского конфликта не более, чем работа на публику.

Для Киева и Вашингтона это является попыткой исправить имидж Владимира Зеленского, который сейчас для Запада выглядит как человек, истощающий американские и европейские ресурсы в угоду своим политическим интересам, отказываясь от переговоров. Со стороны Москвы все также больше напоминает информационную игру, поскольку конкретных предложений по миру не поступает. Общих выводов сторон о том, какими именно должны быть условия прекращения конфронтации нет.

Если изначально украинцы требовали возвращения к границам до 24 февраля, то теперь они заявляют о необходимости вернуться к карте 1991 года – в США и ЕС со скепсисом смотрят на подобную риторику, пытаясь как-то отрезвить руководство Украины. Единственный вариант, который для Запада допустим – это восстановление территориального статус-кво до начала СВО.

Американские официальные лица, несмотря на поддержку военных действий, считают, что военная победа Украины, которая подразумевает "выдавливание российских войск со всей украинской территории, включая Крым", маловероятна. Более того, они прогнозируют нехватку боеприпасов для поставок, нарастить производство которых в короткие сроки невозможно.

Тем не менее, точка зрения о необходимости продолжения конфликта доминирует в США и ЕС. При этом страны НАТО очертили для себя некую "красную линию", после которой не позволят украинцам дальше вести боевые действия.

"Просматривается вариант, при котором в случае выхода ВСУ на границы по состоянию на 24 февраля Запад вмешается и остановит дальнейшее украинское продвижение (прежде всего, в Крым)", – указывается в статье.

Аналитики считают, что реальные переговоры могут начаться в двух случаях: когда в Киеве поймут, что не могут вернуть территории и рискуют потерять еще больше, либо когда в Москве решат, что новые военные победы не дадут больших перспектив, а полученные достижения могут быть потерянными.

На Западе также отмечают, что самостоятельные переговоры между Украиной и Россией невозможны – если Зеленский пойдет на такой шаг в обход американцев, это станет непростительным для Вашингтона, пишет "Свободная пресса". После этого Киев моментально лишится любой поддержки со стороны западных стран.